Начало матча «Аль-Наср» — «Нефтчи» в Лиге чемпионов АФК было отложено
Начало матча Лиги чемпионов «Аль-Наср» — «Нефтчи» в Лиге чемпионов АФК было отложено из-за проблем с безопасностью в Эр-Рияде, информирует Touchline.
Игра должна была начаться в 21:15 по московскому времени. Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.
«Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, занимает последнее место в турнирной таблице общего этапа Западного региона после поражения от «Аль-Айна» со счетом 0:4. «Нефтчи» из Ферганы в 1-м туре обыграл иракский «Эйр Форс» (1:0).
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