Начало чемпионата Кореи перенесено из-за коронавируса

Матчи чемпионата Кореи по футболу перенесены на неопределенный срок в связи с распространением в стране коронавируса. Из-за этого старт нового сезона откладывается, сообщает AP.

Начало чемпионата было запланировано на 29 февраля. Новая дата начала соревнований будет объявлена своевременно.

За последние несколько дней в Кореи наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу.