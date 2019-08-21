На месте постройки стадиона Дэвида Бекхэма обнаружены ядовитые вещества

«Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, столкнулся с серьезными трудностями при выборе площади для нового стадиона.

Экологический отчет показал, что на месте, где планируется его постройка, уровень загрязнения мышьяком превышает норму более чем в 2 раза. Кроме того, выше нормы оказались уровни бария и свинца.

Наихудшие опасения подтвердил председатель комиссии города Майами Кен Расселл. «Место, где «Майами» планирует стройку стадиона, оказалось самым грязным и небезопасным в городе. Это вызывает у нас большое беспокойство», — констатировал Расселл в интервью Miami Herald.

«Интер Майами» — клуб, основанный Дэвидом Бекхэмом в 2018 году. Уже в 2020-м он начнет выступления в МЛС.