На Кипре приостановлен чемпионат. Взорван автомобиль футбольного арбитра

На Кипре было совершено покушение на жизнь одного из арбитров чемпионата страны по футболу. Преступники заложили бомбу в автомобиль судьи, после чего скрылись. В момент взрыва 33-летний Андреас Константин в машине не находился, сообщает Futbol Arena.

Football fixtures called off after referee bomb attack (update 2) https://t.co/jccVJtM5Oi — Cyprus Mail (@cyprusmail) January 17, 2020

Следователи обратили внимание, что Константину обслуживал матч «Докса» — АЕЛ (2:2). После игры АЕЛ выразил недовольство судейством.

Константину также работал на кубковой игре «Айя-Напа» — «Пафос», которая, как сообщалось, могла быть договорной из-за подозрительных ставок.

После инцидента Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата.

Ранее клуб «Омония» из Никосии призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в футбольные дела на Кипре. Руководство клуба обвинило местных футбольных чиновников в коррупции.