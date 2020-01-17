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На Кипре приостановлен чемпионат. Взорван автомобиль футбольного арбитра

22:26
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На Кипре было совершено покушение на жизнь одного из арбитров чемпионата страны по футболу. Преступники заложили бомбу в автомобиль судьи, после чего скрылись. В момент взрыва 33-летний Андреас Константин в машине не находился, сообщает Futbol Arena.

Следователи обратили внимание, что Константину обслуживал матч «Докса» — АЕЛ (2:2). После игры АЕЛ выразил недовольство судейством.

Константину также работал на кубковой игре «Айя-Напа» — «Пафос», которая, как сообщалось, могла быть договорной из-за подозрительных ставок.

После инцидента Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата.

Ранее клуб «Омония» из Никосии призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в футбольные дела на Кипре. Руководство клуба обвинило местных футбольных чиновников в коррупции.

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