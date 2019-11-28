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На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

28 ноября 2019, 17:55
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Неизвестные написали «Иуда» на доме шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Как информирует Daily Mail, вероятнее всего, это были болельщики «Мальме». Они недовольны тем, что футболист стал совладельцем «Хаммарбю», приобретя акции клуба.

Ранее фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора. 38-летний игрок до конца года находится на контракте в «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего станет свободным агентом.

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