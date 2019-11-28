На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

Неизвестные написали «Иуда» на доме шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Как информирует Daily Mail, вероятнее всего, это были болельщики «Мальме». Они недовольны тем, что футболист стал совладельцем «Хаммарбю», приобретя акции клуба.

Zlatan Ibrahimovic's house vandalised by FURIOUS Malmo fans who call him 'Judas' and throw fermented fish at his door after he announced co-ownership of fierce rivals Hammerbyhttps://t.co/LVtHuP4D5y — MailOnline Sport (@MailSport) November 28, 2019

Ранее фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора. 38-летний игрок до конца года находится на контракте в «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего станет свободным агентом.