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«Мы все ближе к возвращению в родной Донецк». Cрна эмоционально обратился к болельщикам

15:24
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Бывший защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна, входящий в тренерский штаб донецкой команды, выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную для нее «Донбасс Арену».

— Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! — написал Срна. — Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на «Донбасс Арене»! Вместе до конца! Донецк, 91 километр. Так близко и так далеко.

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