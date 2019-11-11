Мужчина незаметно смотрел футбол во время свидания

Британец во время свидания смог незаметно посмотреть футбольный матч, сообщает Daily Star.

Сообщается, что мужчина смотрел матч 13-го тура чемпионата Шотландии «Ливингстон» — «Рейнджерс» (0:2). Ему это удалось благодаря мобильному телефону.

This lad, on a date, sneakily watching the football on his phone hidden inside his hat ?? pic.twitter.com/vlGvxeiS6S — Jon Livesey (@JonLiveseyDS) November 10, 2019

Болельщик сидел с девушкой в одном из заведений и спрятал телефон в кепку так, чтобы иметь возможность смотреть матч. На фото видно, что рядом с ним лежит второй телефон — видимо, чтобы девушка ничего не заподозрила.

Указано, что фото изданию предоставил другой посетитель паба, который был в восхищении от находчивости болельщика и назвал его гением.