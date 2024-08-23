Муса: «Почеттино может многому научить сборную США»

Полузащитник сборной США Юнус Муса считает, что Маурисио Почеттино мог бы многому научить игроков национальной команды.

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист согласился возглавить сборную США.

«Было приятно видеть, что такой тренер, как Почеттино, который работал во многих топовых командах, согласился тренировать нас. Я чувствую, что он сможет нам очень помочь. Он тренер, который работал с топовыми игроками, ему определенно есть чему нас научить. Но в конце концов какой бы специалист ни пришел, нам тоже придется поднажать», — приводит Goal слова футболиста.

Последним местом работы Почеттино был «Челси», который специалист покинул в летнее межсезонье. До этого он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».