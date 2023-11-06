6 ноября индийский «Мумбай Сити» сыграет дома против «Аль-Хиляля» в матче группы D азиатской Лиги чемпионов в понедельник. Встреча пройдет на стадионе DY Patil. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов АФК «Мумбай Сити» — «Аль-Хиляль» будет доступна в прямом эфире на канале «Старт». Начало в 16.50.

Клуб «Аль-Хиляль» из города Эр-Рияд с 7 очками лидирует в турнирной таблице группы D АФК. «Мумбай Сити» с 0 баллов располагается на последней, четвертой строчке.

За «Аль-Хиляль» выступает множество известных футболистов, включая вратаря Яссина Буну, защитника Калиду Кулибали, нападающего Малкома и форварда Александра Митровича.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей