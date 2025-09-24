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24 сентября 2025, 07:11

Моуринью после ничьей с «Риу Аве» раскритиковал ВАР

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после ничьей с «Риу Аве» (1:1) в 6-м туре чемпионата Португалии раскритиковал арбитра ВАР Педру Феррейру.

«Результат крайне несправедливый, потому что только одна команда хотела победить, а другая — сыграть вничью, но таковы правила футбола. Это ужасный результат, в котором «Риу Аве» забил фантастический гол своим единственным ударом в створ ворот.

Главным героем игры в итоге стал тот самый джентльмен, когда подозвал судью, чтобы посмотреть, что мы все и так видели. Судье не хватило характера, как это обычно бывает. Мне не нравится этот новый футбол. У него нет индивидуальности», — приводит Record слова Моуринью.

На 60-й минуте гол «Бенфики» был отменен из-за фола Николаса Отаменди.

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Футбол
ФК Бенфика
Жозе Моуринью
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