Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заразились вирусом перед матчем с «Порту»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, несколько футболистов и членов тренерского штаба лиссабонской команды заразились вирусом перед матчем 8-го тура чемпионата Португалии против «Порту», сообщает A Bola.

По данным источника, в ближайшее время будут оценивать физическое состояние игроков, и есть опасения, что многие не смогут сыграть в матче с «Порту», который запланирован на 5 октября.

Регламент соревнований лиги предусматривает возможность переноса игры, если в команде нет как минимум 13 игроков, среди которых есть вратарь, но неспособность спортсменов играть должна быть подтверждена органами здравоохранения. A Bola сообщает, что настоящий момент «Бенфика» не рассматривает вариант с переносом матча.

«Порту» набрал 21 очко в семи турах и лидирует в турнирной таблице, «Бенфика» с 17 очками находится на третьем месте.