Мостовой: «Слуцкий выиграл трофей в Китае? Мне без разницы»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о триумфе Леонида Слуцкого в Китае.

«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Выиграл и выиграл, мне без разницы. Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Слуцкий вообще не представляет никакого интереса для меня», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Шанхай Порт» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Суперкубок Китая.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В России специалист возглавлял «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и ряд других команд. Также он был тренером сборной России.