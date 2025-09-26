Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаля.

«Хочется посмотреть на тех людей, которые приглашают таких специалистов. Главное, чтобы они здесь нигде не появились. Как Абаскаль так долго продержался в России? Тут пятерка лучших команд уже известна сразу. Если бы он работал в «Пари НН» условном, конечно, он бы так долго не задержался. Но Абаскаль был в «Спартаке», там по 30-40 миллионов евро каждый год тратят. В «Зените» тоже такой был Виллаш-Боаш, которого потом отовсюду гнали. Если вы хотите кого-то проверить, то поставьте этих специалистов в команды, которые идут ниже 10-го места. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали. В нашем чемпионате их за последние 10 лет человек 80 точно было. А про нас говорят, что мы плохие», — сказал Мостовой «СЭ».

После 10 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 10 очков и идет на 12-й строчке в чемпионате Мексики.