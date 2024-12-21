Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:10

Мостовой назвал событие года в мировом футболе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, какое футбольное событие 2024-го года считает главным.

«Трудно сказать. Наверное, победа Испании на чемпионате Европы — главное событие. Давно так команда не превосходила другие сборные, еще с времен той всемогущей Испании, которая выигрывала все подряд.

Наверное, еще событие было, когда Винисиусу не дали золотой мяч. Я с уважением отношусь к Родри, но я просто не понимаю как это можно. Кто-то мне говорил, что Родри — это связующее звено. Но связующее что? Поставьте Родри вперед, будет он забивать по 30 мячей? Конечно, нет. Все же кричат, что футбол — это красота, голы, передачи! Тем более «Золотой мяч» — индивидуальный приз. Да, Родри заслужил, но при Винисиусе нельзя было это делать», — сказал Мостовой «СЭ».

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. Чемпионами стала команда сборной Испании, которая в финале победила Англию (2:1).

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. 24-летний форвард мадридского «Реала» Винисиус занял второе место в голосовании.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Читайте также
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сарычев: «Я это называю «эффектом Гвардиолы», когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами»

Кокорин забил красивый гол пяткой в матче чемпионата Кипра

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости