Мостовой считает, что Кокорину не нужно возвращаться в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о будущем форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Я думаю, что Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ. Может, он и «Фиорентине» еще понадобится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге Чемпионов, все шикарно у него. Возвращаться в РПЛ смысла нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Кокорин играл в составе таких российских команд, как «Спартак», «Сочи», «Динамо», «Анжи» и «Зенит».