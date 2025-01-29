Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:00

Мостовой: «Убери Анчелотти и Гвардиолу из топ-клубов — чемпионами не станут. Продержатся максимум полгода»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола не будут показывать хорошие результаты с командами низкого уровня.

«Я же говорю, вы уберите сейчас Анчелотти и Гвардиолу из «Реала» и «Манчестер Сити», а поставьте их в «Осасуну» и какой-нибудь «Сандерленд»... Они там никогда чемпионами не станут! Продержатся полгода. Есть исключение, когда кто-то выстреливает, где-то подфартило», — сказал Мостовой «Евро-Футбол.Ру».

65-летний Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года. Он также известен по работе с «Пармой», «Миланом», «Ювентусом», «Баварией», «Наполи» и «ПСЖ».

54-летний Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2017 года. Также он тренировал «Барселону» и «Баварию».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В УЕФА сообщили, что сборная Израиля по-прежнему должна играть на нейтральных стадионах

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости