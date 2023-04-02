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Сегодня, 17:15

Мостовой — об отставке Кержакова из «Кармиотиссы»: «Что он там сделает? Любого туда ставь, и они там же будут»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает Александра Кержакова слабым тренером после отставки из «Кармиотиссы».

«Ну как такое можно говорить? Вот простые ответы. В футболе все давно придумано. Бывают случаи, когда кто-то выстреливает случайно, а может и не случайно. Такое бывает. Кержаков был в «Нижнем Новгороде», почему его убрали? Он с командой выполнил задачу — остался в премьер-лиге. Его убрали почему-то, никто ничего не понял. Пришел туда Галактионов, чем лучше стал «Нижний Новгород»? Ничем. Кержаков пришел в Кипр в команду, которая была на 15-м месте в турнирной таблице. Что он там сделает? Ясно, что любого туда ставь, и они там же будут», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. 40-летний российский специалист возглавлял команду с 8 февраля. Под его руководством «Кармиотисса» одержала две победы в 7 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005069733_mostovoy__ob_otstavke_iz_karmiotissyi_chto_on_tam_sdelaet_yasno_chto_lyubogo_tuda_stav_i_oni_tam_je_budut
Александр Мостовой
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