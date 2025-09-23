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23 сентября 2025, 00:18

Мостовой о «Золотом мяче» Дембеле: «Дали и дали. Из первой десятки любой заслуживал»

Дарик Агаларов
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о том, что нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил «Золотой мяч» — 2025.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Француз получил «Золотой мяч» впервые в карьере.

«Это была одна из самых сложных церемоний. Я лично не знал, кого выбирать. Все могут, но и все не дотягивают. Очень трудно. Дали Дембеле, потому что Лигу чемпионов выбрали: Луис Энрике — лучший тренер, Доннарума — лучший вратарь, а Усман получил «Золотой мяч». Но все претенденты все равно даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, ведь бразилец выдал сумасшедший сезон. Но он в итоге только пятый. В общем, дали и дали. Из первой десятки любой заслуживал», — сказал Мостовой «СЭ».

Второе место в голосовании занял полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, на третьей строчке — полузащитник «ПСЖ» Витинья. Четвертым стал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, пятым — нападающий «Барселоны» Рафинья.

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Александр Мостовой
Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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