Мостовой назвал переход Азмуна в клуб из ОАЭ концом карьеры игрока

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение о переходе нападающего Сердара Азмуна в клуб из ОАЭ.

28 июля «Шабаб Аль-Ахли» объявил о трансфере иранского футболиста.

«Думаю, это означает завершение карьеры для Сердара. К сожалению, он не смог стать основным футболистом «Байера» и «Ромы». Но сейчас жизнь такая. У Азмуна хороший возраст, чтобы заработать. Возвращение в РПЛ? Вряд ли он вернется. Если агенты с кем-то дружат из клубов, то вероятность есть, но я не верю в это», — цитирует Мостового Metaratings.

29-летний Азмун известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин» и «Ростов» в РПЛ. В составе петербургской команды Азмун трижды стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21. В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в составе «Ромы», за которую провел 29 матчей, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.