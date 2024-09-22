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Сегодня, 01:28

Российский голкипер «Фамаликана» Злобин третий раз в сезоне сыграл на ноль

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фамаликан» на выезде сыграл вничью с «Морейренсе» в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 0:0. Игра проходила на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в Морейра-де-Конегуше.

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин третий раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновеннсоти. Всего на счету 27-летнего россиянина 5 матчей и 3 пропущенных гола.

После 6 матчей «Фамаликан» с 11 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Морейренсе» занимает 8-ю строчку — 8 очков.

Португалия. Премьер-лига. 6-й тур
21 сент, 00:00. Parque Desportivo de Almeida Freitas (Брага)
Морейренси
0:0
Фамаликан

Футбол
Иван Злобин
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