Российский голкипер «Фамаликана» Злобин третий раз в сезоне сыграл на ноль

«Фамаликан» на выезде сыграл вничью с «Морейренсе» в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 0:0. Игра проходила на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в Морейра-де-Конегуше.

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин третий раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновеннсоти. Всего на счету 27-летнего россиянина 5 матчей и 3 пропущенных гола.

После 6 матчей «Фамаликан» с 11 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Морейренсе» занимает 8-ю строчку — 8 очков.