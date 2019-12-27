«Монтеррей» обыграл «Америку» в первом матче финала чемпионата Мексики
08:19
В первом матче финала чемпионата Мексики (Апертура) «Монтеррей» выиграл у «Америки» (2:1).
В составе победителей отличились Стефан Медина и Рохелио Фунес Мори. Они забили свои мячи в концовке каждого из таймов. Гости забили благодаря автоголу Карлоса Родригеса. С 53-й минуты «Америка» играла в меньшинстве после удаления Себастьяна Кордовы.
Ответный матч состоится 30 декабря.
Чемпионат Мексики. Апертура
Финал
Первый матч
«Монтеррей» — «Америка» — 2:1 (1:1)
Голы: Медина, 45+1, Фунес Мори, 90+4 — Родригес, в свои ворота 45
Удаление: Кордова («Америка»), 53
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