«Монтеррей» обыграл «Америку» в первом матче финала чемпионата Мексики

В первом матче финала чемпионата Мексики (Апертура) «Монтеррей» выиграл у «Америки» (2:1).

В составе победителей отличились Стефан Медина и Рохелио Фунес Мори. Они забили свои мячи в концовке каждого из таймов. Гости забили благодаря автоголу Карлоса Родригеса. С 53-й минуты «Америка» играла в меньшинстве после удаления Себастьяна Кордовы.

Ответный матч состоится 30 декабря.

Чемпионат Мексики. Апертура

Финал

Первый матч

«Монтеррей» — «Америка» — 2:1 (1:1)

Голы: Медина, 45+1, Фунес Мори, 90+4 — Родригес, в свои ворота 45

Удаление: Кордова («Америка»), 53