Монтелла станет главным тренером турецкого клуба
Винченцо Монтелла станет новым главным тренером турецкого клуба «Адана Демирспор». 47-летний специалист уже прилетел в Турцию для подписания контракта, сообщает журналист Николо Скира.
Ожидается, что соглашение будет заключено до 2024 года.
В первых трех турах нового сезона чемпионата Турции клуб набрал только два очка.
Последним местом работы Монтеллы была «Фиорентина», которую он покинул в 2019 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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