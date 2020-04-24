МЛС продлила запрет на тренировки до 15 мая

Североамериканская футбольная лига (МЛС) продлила мораторий на тренировки до 15 мая включительно, сообщается на сайте турнира.

Игроки на время запрета должны оставаться там, где располагается их клуб, но МЛС рассматривает индивидуальные запросы от футболистов, если им надо куда-то переехать на машине. Все тренировочные базы остаются закрытыми для всех игроков и персонала клубов, за исключением тех футболистов, кому требуется медицинское лечение или реабилитация под контролем клубных врачей.

МЛС 12 марта приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Матчи не возобновятся минимум до 8 июня.

По последним данным, в США сохраняется самая тяжелая ситуация вызванная коронавирусом. Заболели уже 886 709 человек, скончались 50 243 человека.