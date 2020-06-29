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MLS объявила о 18 положительных тестах на коронавирус у футболистов

29 июня 2020, 06:22
ПУстой стадион в США. Фото USA TODAY Sports
ПУстой стадион в США. Фото USA TODAY Sports
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MLS объявила, что 18 игроков и 6 сотрудников сдали положительные тесты на коронавирус. Всего в преддверии рестарта сезона было протестировано 668 футболистов.

MLS возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате Кубка мира до 11 августа в Орландо. Первенство среди клубов получило название «MLS is Back». В нем примут участие все 26 команд. Матчи пройдут без зрителей.

Игроки и другие официальные лица команд будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 в соответствии со всеми требованиями.

Напомним, что MLS была приостановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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