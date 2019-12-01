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«Млада Болеслав» вырвала победу за три минуты, Комличенко прервал трехматчевую безголевую серию

18:35

«Млада Болеслав» взяла верх над «Теплице» в домашнем матче чемпионата Чехии — 3:1. Хозяева уступали по ходу игры, но за три минуты — с 71-й по 74-ю — забили три мяча. Третий гол забил Николай Комличенко, прервавший свою трехматчевую безголевую серию в составе «Млады».

Мяч стал для форварда сборной России 54-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он догнал Дениса Глушакова из «Ахмата».

«Млада Болеслав» поднялась на третье место в таблице чемпионата Чехии.

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