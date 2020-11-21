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«Млада Болеслав» разгромно победила в чемпионате Чехии, россиянин Татаев забил гол

18:12

«Млада Болеслав» выиграла у «Пардубице» в 8-м туре чемпионата Чехии — 4:1. Счет открыл защитник «Млады» Алексей Татаев. Для россиянина мяч стал вторым в восьми играх сезона.

«Млада» после 8 игр идет 12-й в таблице, «Пардубице» — седьмой.

Чемпионат Чехии

Первая лига

8-й тур

«Млада Болеслав» — «Пардубице» — 4:1 (3:0)

Голы: Татаев, 21 (1:0), Будински, 24 (2:0). Марко Тулио, 45 (3:0). Дрхал, 75 (4:0). Хаф, 80 (4:1).

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