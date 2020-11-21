«Млада Болеслав» разгромно победила в чемпионате Чехии, россиянин Татаев забил гол
«Млада Болеслав» выиграла у «Пардубице» в 8-м туре чемпионата Чехии — 4:1. Счет открыл защитник «Млады» Алексей Татаев. Для россиянина мяч стал вторым в восьми играх сезона.
«Млада» после 8 игр идет 12-й в таблице, «Пардубице» — седьмой.
Чемпионат Чехии
Первая лига
8-й тур
«Млада Болеслав» — «Пардубице» — 4:1 (3:0)
Голы: Татаев, 21 (1:0), Будински, 24 (2:0). Марко Тулио, 45 (3:0). Дрхал, 75 (4:0). Хаф, 80 (4:1).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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