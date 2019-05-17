"Млада Болеслав" проиграла "Злину", Комличенко впервые за шесть матчей ушел без голов

"Злин" победил "Младу Болеслав" в первом полуфинале чемпионата Чехии за место в Лиге Европы - 3:1. Ответная игра пройдет 24 мая.

В составе "Млады Болеслав" 90 минут отыграл лучший бомбардир чемпионата Чехии россиянин Николай Комличенко. Он не смог забить ни одного мяча впервые за шесть игр. Последний раз он уходил с поля без забитого мяча еще в середине марта. После этого Комличенко провел 5 встреч, в которых отличился 7 раз.

Чемпионат Чехии

Плей-офф за место в Лиге Европы

1/2 финала

Первый матч

"Злин" - "Млада Болеслав" - 4:1 (1:0)

Голы: Познар, 41 - с пенальти (1:0). Ирачек, 46 (2:0). Месанович, 53 (2:1). Познар, 65 (3:1).