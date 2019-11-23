«Млада Болеслав» проиграла «Слезки», Комличенко не забил пенальти

«Млада Болеслав» уступила «Слезки» в матче 17-го тура чемпионата Чехии — 0:1. В составе «Млады» пенальти не реализовал нападающий сборной России, лидер гонки бомбардиров чемпионата Николай Комличенко.

«Млада Болеслав» занимает третье место в таблице, но может опуститься на четвертое после завершения тура.

Чемпионат Чехии

Первая лига

17-й тур

«Слезки» — «Млада Болеслав» — 1:0 (1:0)

Гол: Мондек, 10.

Незабитый пенальти: Комличенко, 39.