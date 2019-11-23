«Млада Болеслав» проиграла «Слезки», Комличенко не забил пенальти
18:30
«Млада Болеслав» уступила «Слезки» в матче 17-го тура чемпионата Чехии — 0:1. В составе «Млады» пенальти не реализовал нападающий сборной России, лидер гонки бомбардиров чемпионата Николай Комличенко.
«Млада Болеслав» занимает третье место в таблице, но может опуститься на четвертое после завершения тура.
Чемпионат Чехии
Первая лига
17-й тур
«Слезки» — «Млада Болеслав» — 1:0 (1:0)
Гол: Мондек, 10.
Незабитый пенальти: Комличенко, 39.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...