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«Млада Болеслав» потеряла очки с аутсайдером, Татаев отдал голевой пас

18:03
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«Опава» и «Млада Болеслав» сыграли вничью в 11-м туре чемпионата Чехии — 2:2. В эпизоде с первым голом голевой пас отдал российский защитник Алексей Татаев.

«Млада» занимает 14-е место в таблице, «Опава» идет на последней 18-й строчке.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

11-й тур

«Опава» — «Млада Болеслав» — 2:2 (2:1)

Голы: Клима, 5 (0:1). Харазим, 24 (1:1). Ратай, 35 (2:1). Клима, 50 (2:2).

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