«Млада Болеслав» потеряла очки с аутсайдером, Татаев отдал голевой пас
«Опава» и «Млада Болеслав» сыграли вничью в 11-м туре чемпионата Чехии — 2:2. В эпизоде с первым голом голевой пас отдал российский защитник Алексей Татаев.
«Млада» занимает 14-е место в таблице, «Опава» идет на последней 18-й строчке.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
11-й тур
«Опава» — «Млада Болеслав» — 2:2 (2:1)
Голы: Клима, 5 (0:1). Харазим, 24 (1:1). Ратай, 35 (2:1). Клима, 50 (2:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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