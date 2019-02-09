"Млада Болеслав" отобрала очки у "Виктории", Комличенко увеличил отрыв в споре бомбардиров

"Млада Болеслав" сыграла вничью с "Викторией Пльзень" в матче 20-го тура чемпионата Чехии - 1:1. В составе "Млады" пенальти реализовал российский форвард Николай Комличенко. Для воспитанника "Краснодара" это 19-й гол в 19 играх чемпионата, он с большим отрывом занимает первое место в споре бомбардиров (у Мирослава Стоха "из "Славии" 11 мячей).

Также в составе "Млады Болеслав" дебютировал еще один бывший игрок "Краснодара". 20-летний защитник Алексей Татаев перешел в чешский клуб в январе этого года. В сегодняшней встрече он вышел на замену на седьмой минуте, заменив травмированного Лако Такаша.

В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" занимает 11-е место, "Виктория" идет второй.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

20-й тур

"Млада Болеслав" - "Виктория Пльзень" - 1:1 (0:1)

Голы: Богель, 37 (0:1). Комличенко, 75 - с пенальти (1:1).