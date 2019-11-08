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«Млада Болеслав» обыграла «Богемианс», Комличенко и Татаев голами не отметились

21:55
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«Млада Болеслав» одержала победу над «Богемианс» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Чехии. В составе хозяев отличились полузащитник Лукас Будинский и нападающий Мурис Мешанович.

«Млада» проигрывала «Богемианс» со счетом 0:1 к концу первого тайма.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко вышел в стартовом составе команды и не отметился результативными действиями. Соотечественник 24-летнего футболиста, защитник Алексей Татаев также вышел в основе «Млады» и провел на поле всю игру. На 89-й минуте встречи он получил желтую карточку.

«Млада Болеслав» с 29 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Богемианс» — 12-е место и 16 баллов.

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей

Млада Болеслав — Богемианс 1905

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