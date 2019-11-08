«Млада Болеслав» обыграла «Богемианс», Комличенко и Татаев голами не отметились

«Млада Болеслав» одержала победу над «Богемианс» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Чехии. В составе хозяев отличились полузащитник Лукас Будинский и нападающий Мурис Мешанович.

«Млада» проигрывала «Богемианс» со счетом 0:1 к концу первого тайма.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко вышел в стартовом составе команды и не отметился результативными действиями. Соотечественник 24-летнего футболиста, защитник Алексей Татаев также вышел в основе «Млады» и провел на поле всю игру. На 89-й минуте встречи он получил желтую карточку.

«Млада Болеслав» с 29 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Богемианс» — 12-е место и 16 баллов.

Ve druh?m polo?ase jsme z?pas oto?ili a odn???me si z n?j v?echny 3 body. ??? pic.twitter.com/lwEb3RQjDT — FK Mlad? Boleslav (@fkmladaboleslav) November 8, 2019

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей