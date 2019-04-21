"Млада Болеслав" не смогла победить аутсайдера чемпионата Чехии, Комличенко забил 22-й гол

"Млада Болеслав" сыграла вничью с "Дуклой" в выездном матче 29-го тура чемпионата Чехии - 2:2. Гости вели 2:0 за 11 минут до конца, но дважды пропустили и упустили победу.

Счет в матче открыл Николай Комличенко, вернувшийся в состав после двухматчевой дисквалификации. Российский форвард забил 22-й мяч в 27 играх и с огромным отрывом лидирует в споре бомбардиров (у Жана-Давида Богеля из "Виктории Пльзень" - 14 точных ударов).

Еще один российский легионер "Млады" Алексей Татаев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

"Дукла" занимает последнее место в чемпионате, "Млада" упустила возможность за тур до конца подняться в чемпионскую шестерку и идет восьмой.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

29-й тур

"Дукла" - "Млада Болеслав" - 2:2 (0:1)

Голы: Комличенко, 25 (0:1). Машек, 75 (0:2). Джуранович, 79 (1:2). Тетур, 88 (2:2).