"Млада Болеслав" не смогла победить аутсайдера чемпионата Чехии, Комличенко забил 22-й гол

"Млада Болеслав" сыграла вничью с "Дуклой" в выездном матче 29-го тура чемпионата Чехии - 2:2. Гости вели 2:0 за 11 минут до конца, но дважды пропустили и упустили победу.
Счет в матче открыл Николай Комличенко, вернувшийся в состав после двухматчевой дисквалификации. Российский форвард забил 22-й мяч в 27 играх и с огромным отрывом лидирует в споре бомбардиров (у Жана-Давида Богеля из "Виктории Пльзень" - 14 точных ударов).
Еще один российский легионер "Млады" Алексей Татаев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.
"Дукла" занимает последнее место в чемпионате, "Млада" упустила возможность за тур до конца подняться в чемпионскую шестерку и идет восьмой.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
29-й тур
"Дукла" - "Млада Болеслав" - 2:2 (0:1)
Голы: Комличенко, 25 (0:1). Машек, 75 (0:2). Джуранович, 79 (1:2). Тетур, 88 (2:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/chech/highest/2018-2019/