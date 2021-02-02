«Млада Болеслав» без Татаева потеряла очки с «Сигмой» и осталась в зоне вылета

«Млада Болеслав» сыграла вничью с «Сигмой» в матче 17-го тура чемпионата Чехии — 1:1. Российский защитник «Млады» Алексей Татаев пропускал игру из-за травмы.

Потеряв очки, «Млада» не смогла покинуть зону вылета и завершила первый круг на 16-м месте в таблице из 18 команд. «Сигма» идет шестой.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

17-й тур

«Млада Болеслав» — «Сигма» — 1:1 (1:0)

Голы: Ладра, 16 (1:0). Пабло Гонсалес, 82 — с пенальти (1:1).

Незабитый пенальти: Гоушка (С), 18.