Коубек стал главным тренером сборной Чехии

Мирослав Коубек возглавил сборную Чехии, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

Соглашение с 74-летним специалистом рассчитано до июня 2028 года. С января 2024-го чешскую сборную тренировал Иван Гашек. В октябре он был отправлен в отставку после поражения от Фарерских островов (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

«Мирослав Коубек — тренер с солидным профессиональным опытом и многочисленными успехами на внутренней арене и в еврокубках. Наша первая общая цель — выход на чемпионат мира. Это была бы мечта, ставшая реальностью, до которой нам осталось всего два матча. Я верю, что Коубек — именно тот человек, который сможет объединить всю нашу футбольную семью, и вместе мы сможем достичь этой цели», — заявил глава FACR Давид Трунда.

В 2013-2014 годах Коубек возглавлял юношескую сборную Чехии, а в 2016-м был ассистентом главного тренера в основной национальной команде страны. На клубном уровне он работал в «Кладно», «Славии», «Зените» из Часлава, «Младе-Болеслав», а также в «Виктории Пльзень», которая под его руководством выиграла чемпионат и Суперкубок Чехии.