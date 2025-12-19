Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

19 декабря 2025, 17:18

Коубек стал главным тренером сборной Чехии

Алина Савинова

Мирослав Коубек возглавил сборную Чехии, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

Соглашение с 74-летним специалистом рассчитано до июня 2028 года. С января 2024-го чешскую сборную тренировал Иван Гашек. В октябре он был отправлен в отставку после поражения от Фарерских островов (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

«Мирослав Коубек — тренер с солидным профессиональным опытом и многочисленными успехами на внутренней арене и в еврокубках. Наша первая общая цель — выход на чемпионат мира. Это была бы мечта, ставшая реальностью, до которой нам осталось всего два матча. Я верю, что Коубек — именно тот человек, который сможет объединить всю нашу футбольную семью, и вместе мы сможем достичь этой цели», — заявил глава FACR Давид Трунда.

В 2013-2014 годах Коубек возглавлял юношескую сборную Чехии, а в 2016-м был ассистентом главного тренера в основной национальной команде страны. На клубном уровне он работал в «Кладно», «Славии», «Зените» из Часлава, «Младе-Болеслав», а также в «Виктории Пльзень», которая под его руководством выиграла чемпионат и Суперкубок Чехии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Чехии по футболу
Читайте также
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Пошел в магазин и не вернулся. Вратарь сборной Украины по хоккею Захарченко подпал под мобилизацию ВСУ
Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС
Пропавшую в Красноярском крае девочку обнаружили мертвой. Что известно
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФИФА присудила сборным Саудовской Аравии и ОАЭ третье место на Кубке арабских наций из-за дождя

Исак признан лучшим игроком Швеции в 2025 году

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости