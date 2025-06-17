Миранчука ждут на сборе «Сьона» 23 или 24 июня

«Сьон», за который выступает 29-летний полузащитник сборной России Антон Миранчук, выйдет из отпуска 18 июня. В связи с тем, что 6 и 10 июня футболист в составе национальной команды принимал участие в товарищеских матчах с Нигерией (1:1) и Белорусиией (4:1), клуб предоставил ему несколько дополнительных дней отпуска. Предполагается, что Антон присоединится к «Сьону» 23 или 24 июня.

Турнир швейцарской суперлиги стартует в этом сезоне позднее, чем обычно: встречи 1-го тура состоятся 26-27 июля.