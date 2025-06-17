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17 июня 2025, 13:02

Миранчука ждут на сборе «Сьона» 23 или 24 июня

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

«Сьон», за который выступает 29-летний полузащитник сборной России Антон Миранчук, выйдет из отпуска 18 июня. В связи с тем, что 6 и 10 июня футболист в составе национальной команды принимал участие в товарищеских матчах с Нигерией (1:1) и Белорусиией (4:1), клуб предоставил ему несколько дополнительных дней отпуска. Предполагается, что Антон присоединится к «Сьону» 23 или 24 июня.

Турнир швейцарской суперлиги стартует в этом сезоне позднее, чем обычно: встречи 1-го тура состоятся 26-27 июля.

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Антон Миранчук
ФК Сьон
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