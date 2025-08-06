Миранчук вернулся в общую группу «Сьона»

Антон Миранчук пропустил матч 2-го тура суперлиги «Сьон» — «Лугано», в котором его команда выиграла 4:0.

29-летний российский полузащитник был в заявке, однако на поле так и не вышел из-за небольшого повреждения колена, полученного перед этим в контрольной встрече с ФК «Париж».

В понедельник Миранчук работал по индивидуальной программе с тренером по физподготовке. Во вторник у команды был выходной, а в среду утром состоялась тренировка, в которой участвовал и Антон.

В ближайшем туре «Сьон» сыграет в гостях против «Янг Бойз». Матч состоится в воскресенье, 10 августа.