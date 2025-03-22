Миранчук рассказал об отношении к себе в швейцарском «Сьоне»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре в швейцарском клубе.

«Меня воспринимают отлично, все хорошо», — сказал Миранчук «СЭ».

18 марта 29-летний хавбек присоединился к национальной команде России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Миранчук выступает за «Сьон» с 9 сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.