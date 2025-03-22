Футбол
22 марта, 12:25

Миранчук рассказал об отношении к себе в швейцарском «Сьоне»

Микеле Антонов
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре в швейцарском клубе.

«Меня воспринимают отлично, все хорошо», — сказал Миранчук «СЭ».

18 марта 29-летний хавбек присоединился к национальной команде России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Миранчук выступает за «Сьон» с 9 сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.

Антон Миранчук
ФК Сьон
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Историк

    Автор, наверное, не до конца процитировал Миранчука. Полностью тот должен был сказать: "Меня воспринимают отлично от других"

    23.03.2025

  • Magurov A

    Как лейтенант Петров играл на скрипке. Хреново.

    22.03.2025

  • IQ-87%

    По сути так и есть-так как весь мир наше отечество -по большему счету

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Дым Отечества нам сладок и приятен (с).

    22.03.2025

  • IQ-87%

    Какие еще потомки-вы верите в чудеса-я уже чувствую запах гари и вкус пепла

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Потомки оценят.

    22.03.2025

  • IQ-87%

    Я бы вообще не пускал ни кого -выехал -все -живи и страдай или сдохни -можно выезжать только после присоединения- жаль не оценили наши труды по выбору ник нейма для шефа-все на смарку

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Я бы Миранчука после такого не пускал в Россию. Явный же намек на то, что ему хорошо в Швейцарии. Пусть там и остается.

    22.03.2025

  • IQ-87%

    И содержательный -буду еще перечитывать-надо искать скрытые смыслы

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Хорошо скулишь, послушный песик.))

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Поскули, слабак, поскули.)) Беспомощная вездесучка.)))

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Там на ветке Колумбии потерли весь твой скулеж, клоняра.)) Ты решил тут поскулить, слабак?)

    22.03.2025

  • Байба Бендика

    Пока ногами не метелили - это уже хорошо......

    22.03.2025

  • Кот

    Ну, будь лаконичен, оставь только заголовок, так нет... какой всё же болтун, этот Микеле...

    22.03.2025

  • Chausov Alexey

    Ай да рассказ

    22.03.2025

  • fonkom

    Валерий, в чём виноват Миранчук, что вы так отозвались о его умственных способностях?

    22.03.2025

  • Пан Юзеф

    Какой долгий рассказ... Еле дочитал.

    22.03.2025

  • PeterMunch

    Удачи Антону!

    22.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    А чем там лучше? Еврокубки ну Сьон конечно спит и видит себя в плейов ЛЧ это бред . А вот по деньгам Антоха проиграл Швейцария в футболе деньгами не балует как наши деньги как семечки сыплют тут я ни понимаю его .

    22.03.2025

  • IQ-87%

    А как должно было быть-подписать и потом гнобить- как надоели такой писаниной

    22.03.2025

  • Иванов Алексец

    Очень информативная статья!! Тема хорошо раскрыта! Клики - наше все!!

    22.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Замечательная новость!

    22.03.2025

  • Valery Dzhavadov

    Это можно номинировать на лучшую публикацию года, поскольку она максимально ёмко отражает умственные способности как самого Миранчука , так и автора публикации на предмет отсутствия деменции

    22.03.2025

  • Иван Берлиоз

    Судя по по последним публикациям Миранчука-футбол у него остался в воспоминаниях,-это очень удобно-выбрал приятные и тешь своё самолюбие и всё время на пьедестале...

    22.03.2025

  • Сон Морфей

    Микеле Антонов - краткость сестра таланта))))

    22.03.2025

  • Александр Коваль

    Сколько же человеку заплатили, за такой серьезный труд? Заявка на Пулитцеровскую премию!

    22.03.2025

  • Митек

    Запчасти для Алексея в порядке.

    22.03.2025

  • Sergejs Stanevics

    Отличная статья, понравилось как выстроена структура и выбрана правильная логика повествования. Больше бы таких очерков.

    22.03.2025

  • AnTaras

    Ну, вот и хорошо. А то все, прям сильно переживали.

    22.03.2025

    • Дубль Угальде помог Коста-Рике разгромить Белиз

    Миранчук — о сравнении с Зиданом: «Это очень громкие слова»

