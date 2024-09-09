Миранчук проведет первую тренировку в «Сьоне» 10 сентября

Спортивный директор «Сьона» Барт Константин рассказал, когда российский полузащитник Антон Миранчук приступит к тренировкам со швейцарской командой.

В понедельник, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом, которое рассчитано до лета 2026 года.

«Да, Миранчук в Швейцарии, сегодня подписал контракт. Завтра утром он приступит к тренировкам с командой, мы будем рады увидеть его на поле», — цитирует ТАСС Константина.

Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Он покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. Вместе с железнодорожниками полузащитник трижды выиграл Кубок России, а также по разу — чемпионат и Суперкубок страны.