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Миранчук признан лучшим в составе «Сьона» в матче с «Цюрихом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 29 сентября, «Сьон» на выезде уступил «Цюриху» (0:1) в 8-м туре чемпионата Швейцарии. Российский хавбек гостей Антон Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут.

Ведущее городское издание Le Nuovelliste назвало нашего легионера лучшим в составе своей команды, поставив ему оценку 5,0 по шестибалльной системе.

«Сьон» занимает 6-е место в таблице с 11 очками. В 9-м туре клуб 5 октября примет дома «Ивердон».

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
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