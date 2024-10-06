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Миранчук получил «четверку» за матч с «Ивердоном»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу, 4 октября, «Сьон» сделал ничью дома с «Ивердоном» (1:1) в матче 9-го тура швейцарской суперлиги.

Хавбек хозяев Антон Миранчук провел на поле 70 минут и получил предупреждение за споры с арбитром, который не зафиксировал явный, по мнению футболиста, фол со стороны соперника.

Ведущее городское издание La Nuovelliste оценило игру нашего легионера на 4,0 по 6-балльной системе.

«Сьон» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующую встречу в чемпионате команда проведет 19 октября — с «Серветтом» на выезде.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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