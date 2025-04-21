Миранчук не сыграл за «Сьон» из-за травмы

Как стало известно «СЭ», российский полузащитник Антон Миранчук пропустил сегодняшний матч «Сьона» против «Санкт-Галлена» в швейцарской суперлиге из-за травмы. На одной из тренировок 29-летний футболист получил травму левого голеностопа.

Встреча с «Санкт-Галленом» пройдет в последнем туре регулярного чемпионата. Далее 12 команд будут разделены на две группы по 6 команд. Первая шестерка разыграет чемпионство и путевки в еврокубки. Вторая выявит неудачника, который напрямую вылетает в низший дивизион, и определит клуб, который попадет в стыковые матчи за право остаться в суперлиге.

«Сьон» попал во вторую шестерку, но заранее обезопасил себя от вылета. Оставшиеся пять игр этого сезона команда Миранчука проведет в мае.