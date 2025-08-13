Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

13 августа, 16:16

Миранчук может инициировать трансфер из «Сьона» до 15 августа

Как стало известно «СЭ», в контракте полузащитника «Сьона» Антона Миранчука есть опция — до 15 августа включительно он может сам проявлять инициативу и добиваться трансфера.

После 15 августа инициатива переходит к клубу.

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Зо это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Васильев

    И куда он пойдёт? В никуда?

    13.08.2025

  • dinela

    Какой затейник контракт выдумывал!)))

    13.08.2025

  • AnTaras

    Сомневаюсь, что у него много предложений.

    13.08.2025

  • Зука

    Да брат нормально пылит в США, с новым никчемным тренером считай только на себе результат для команды вывозит

    13.08.2025

  • Андрей

    Миранчук может завершить карьеру вместе с братом

    13.08.2025

    • «Сьон» хочет прилететь на товарищеский матч с «Зенитом» заранее, чтобы тренироваться на базе в Петербурге

    Президент «Сьона» Константин назвал Миранчука великим футболистом

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости