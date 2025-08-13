Миранчук может инициировать трансфер из «Сьона» до 15 августа

Как стало известно «СЭ», в контракте полузащитника «Сьона» Антона Миранчука есть опция — до 15 августа включительно он может сам проявлять инициативу и добиваться трансфера.

После 15 августа инициатива переходит к клубу.

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Зо это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.