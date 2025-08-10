Футбол
10 августа, 23:28

Миранчук может больше не сыграть за «Сьон»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

10 августа в третьем туре швейцарской суперлиги «Сьон» сыграл вничью в гостях против «Янг Бойз» (0:0). Антон Миранчук, как и в прошлом туре, опять не вышел на поле, хотя вновь был в заявке. Возможно, такое решение главного тренера Дидье Толо связано с тем, что он больше не видит в своей команде Антона на фоне разговоров о его переходе в один из российских клубов.

Спортивный директор «Сьона» Бартоломеу Константен вновь подтвердил сегодня швейцарским журналистам, что ведет переговоры о трансфере Миранчука, однако отказался называть конкретный клуб.

При этом свой следующий поединок в суперлиге «Сьон» проведет только 30 августа, то есть перед самым закрытием летнего трансферного окна. Перед этим он сыграет 15 августа в первом раунде Кубка Швейцарии против любительского клуба, а матч четвертого тура суперлиги против «Серветта» перенесен на более поздний срок из-за участия последнего в еврокубках.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Сьон» 64 минуты (в первом туре суперлиги против «Цюриха») и не отметился результативными действиями.

