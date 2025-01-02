Миранчук летит со «Сьоном» на сбор в Марокко

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, выбывший из строя из-за травмы ноги в конце ноября прошлого года, 2 января провел втягивающую тренировку вместе с командой, которая вышла из отпуска.

3 января «Сьон» отправится на недельный сбор в Марокко, где планирует сыграть три контрольных матча. Как стало известно «СЭ», Миранчук вошел в число футболистов, которые будут работать в Северной Африке.

Свою первую встречу в суперлиге Швейцарии после зимней паузы «Сьон» проведет 18 января дома против «Грассхопера». Не исключено, что Миранчук попадет в заявку.

После 18 туров клуб российского легионера с 26 очками занимает 7-е место в таблице.