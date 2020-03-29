Минское «Динамо» впервые начало чемпионат Белоруссии с двух поражений

Впервые в своей истории минское «Динамо» начало чемпионат Белоруссии с двух поражений. Аналогичный антирекорд установил и БАТЭ, сообщает Tribuna.com.

Во втором туре чемпионата страны «Динамо» уступило «Минску» — 2:3. В первом туре динамовцы дома уступили «Руху» — 0:1.

«Динамо» — семикратный чемпион Белоруссии, трехкратный победитель Кубка страны. Также в 1982 году минчане стали чемпионами СССР.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.