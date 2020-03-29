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Минское «Динамо» впервые начало чемпионат Белоруссии с двух поражений

08:22
Минское &quot;Динамо&quot; установило антирекорд. Фото ФК "Динамо".
Минское &quot;Динамо&quot; установило антирекорд. Фото ФК "Динамо".
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Впервые в своей истории минское «Динамо» начало чемпионат Белоруссии с двух поражений. Аналогичный антирекорд установил и БАТЭ, сообщает Tribuna.com.

Во втором туре чемпионата страны «Динамо» уступило «Минску» — 2:3. В первом туре динамовцы дома уступили «Руху» — 0:1.

«Динамо» — семикратный чемпион Белоруссии, трехкратный победитель Кубка страны. Также в 1982 году минчане стали чемпионами СССР.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1084572253.html

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