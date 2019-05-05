Главный тренер минского "Динамо" Роман Пилипчук после поражения в матче 6-го тура от "Слуцка" (1:2), который перед этим туром занимал последнее место в чемпионате Белоруссии, намекнул на возможный уход из клуба.

Ранее "Динамо" вылетело из Кубка Белоруссии. По сумме двух встреч команда проиграла "Витебску", так как не смогла забить на своем поле (0:0) и уступила на выезде (0:1).

– Добрый вечер. Оправдываться не буду. Нет результата – виноват тренер. Сегодняшнюю ночь переживем. Завтра примем решение. Спасибо, – приводит "Прессбол" слова Пилипчука.

Пилипчук работал в тренерском штабе итальянского специалиста Массимо Карреры в "Спартаке".

Фанаты минского "Динамо" требуют отставки экс-тренера "Спартака"// "Ну так не ходи на матчи!" Виталий Дьяков повздорил с фанатами минского "Динамо"// Роман Пилипчук: "Мы не пропускаем, но не можем забить. Я сам не могу выйти и забить"