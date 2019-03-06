Минское "Динамо" продают за 31 миллион рублей. Причина - разгром 1:8 от "Зенита"

Владелец минского "Динамо" Юрий Чиж выставил клуб на продажу, сообщает tut.by. 57 процентов акций можно купить за 1 миллион белорусских рублей (31 миллион российских рублей).

По сведениям источника, Чих решил продать клуб в августе 2018 года после поражения в Лиге Европы от "Зенита". Тогда минчане выиграли первый матч 3-го отборочного раунда со счетом 4:0, а в Питере проиграли 1:8.

Чиж владеет "Динамо" с 1999 года. За это время в команде сменилось 30 тренеров. Минчане в 2004 году выиграли чемпионат Белоруссии, 8 раз становились серебряными призерами, 5 раз - бронзовыми.