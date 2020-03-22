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«Минск» в гостях победил «Белшину», за хозяев отличился бывший форвард «Сатурна»

17:55
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«Белшина» дома проиграла «Минску» (1:3) в матче первого тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла в Бобруйске.

В составе гостей отличились защитник Дмитрий Рыжук и полузащитник Александр Васильев, еще один гол на счету форварда Владимира Хващинского.

У хозяев забил бывший нападающий «Сатурна» Леонид Ковель.

«Минск» с тремя очками возглавляет турнирную таблицу высшей лиги Белоруссии. «Белшина» — 16-я строчка и 0 баллов.

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