«Минск» с российским вратарем Леоновым обыграл «Славию»

«Минск» победил «Славию» в 6-м туре чемпионата Белоруссии. Ворота столичной команды защищал россиянин Артем Леонов, в воротах клуба из Мозыря играл 37-летний Михаил Барановский, выступавший в России с 2002 по 2018 год.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

6-й тур

«Славия» — «Минск» — 1:3 (0:1)

Голы: Грибовский, 30 (0:1). Яроцкий, 46 (0:2). Жук, 79 (1:2). Васильев, 82 (1:3).

«Славия»: Барановский, Потапов, Малькевич, Тымонюк, Котляров (Кривошеев, 76), Жук, Костров (Сенько, 53), Раевский, Шевченко, Нар, Василевич (Теттех, 55).

«Минск»: Леонов, Рыжук, Прищепа, Залеский, Чаговец (Зинович, 90+1), Насибулин, Яроцкий (Ролович, 52), Евдокимов, Хващинский, Шрамченко (Васильев, 68), Грибовский.

Предупреждения: Яроцкий, 11. Тымонюк, 35. Залеский, 56.

Судья: Дмитриев.

25 апреля. Мозырь. Стадион «Юность».