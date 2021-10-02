Гол Адама Траоре принес «Шерифу» победу над «Милсами»
«Шериф» победил «Милсами» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Молдавии.
Единственный мяч на 69-й минуте забил Адама Траоре. «Шериф» набрал 22 очка и занимает третье место. Впереди «Петрокуб» (28 очков) и «Милсами» (27), но эти клубы сыграли на три матча больше.
Чемпионат Молдавии
13-й тур
«Милсами» — «Шериф» — 0:1 (0:0)
Гол: Траоре, 69
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